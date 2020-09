En el caso de la PCR, el material genético se amplifica para obtenerlo en grandes cantidades ; esto tiene la ventaja de que la técnica permite detectar el virus en muestras en que es escaso pero el inconveniente de que requiere reactivos, personal especializado y tiempo. En el caso de los tests de antígenos, se buscan directamente proteínas del virus sin amplificarlas , de manera que se obtienen resultados más rápidos a costa de no detectar tantos casos como con la PCR.

Varios estudios demuestran la eficacia de los tests rápidos

El coronavirus se puede detectar de manera tan eficiente en una muestra de saliva como en una obtenida de la orofaringe, en ambos casos mediante una PCR, según una investigación de la Escuela de Salud Pública de Yale (EE.UU.) presentada el 28 de agosto en The New England Journal of Medicine.