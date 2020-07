La OMS apocalíptica: "El coronavirus es el enemigo público número uno y nadie está a salvo"

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisado de que la transmisión del nuevo coronavirus se está acelerando en el mundo y de que todavía "no se ha alcanzado" el pico de la pandemia. La OMS ha puesto el ejemplo de Bolsonaro para concienciar de que el coronavirus puede atacar al cualquiera y ha reconocido que no se había visto un nivel de contagio tan veloz como la de este virus, que no para de aumentar.