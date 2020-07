La investigación que contradice a la OMS: el coronavirus se transmite por el aire

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sostenido durante mucho tiempo que el coronavirus se propaga principalmente por grandes gotas respiratorias que, una vez expulsadas por las personas infectadas al toser o estornudar, caen rápidamente al suelo. Pero en una carta abierta a la Organización Mundial de la Salud de la que se hace eco 'The New York Times' , 239 científicos de 32 países han esbozado las pruebas que demuestran que las partículas más pequeñas pueden infectar a las personas, y piden a la agencia que revise sus recomendaciones. Los investigadores planean publicar su carta en una revista científica la próxima semana.

Benedetta Allegranzi , líder técnica de la OMS en el control de la infección, dijo que la evidencia de que el virus se propaga por aire no era convincente . “Especialmente en el último par de meses, hemos estado afirmando varias veces que consideramos la transmisión por aire como posible, pero ciertamente no está apoyada por pruebas sólidas o incluso claras”, dijo. “Hay un fuerte debate sobre esto”.

Críticas a la rígida visión de la OMS

La mayoría de ellos entienden el presupuesto cada vez más reducido de la OMS, y señalan las difíciles relaciones políticas que tiene que manejar, especialmente con los Estados Unidos y China. También elogian a su personal por celebrar reuniones informativas diarias y responder incansablemente a las preguntas sobre la pandemia. Pero el comité de prevención y control de la infección en particular, según los expertos, está regido por una visión rígida y demasiado medicalizada de las pruebas científicas , es lento y reacio a actualizar su orientación y permite que unas pocas voces conservadoras griten su disentimiento.

“ Morirán defendiendo su punto de vista ”, dijo una antigua consultora de la OMS, que no deseaba ser identificada por su continua labor para la organización. Incluso sus partidarios más acérrimos dijeron que el comité debería diversificar sus conocimientos y relajar sus criterios de prueba, especialmente en un brote de rápido crecimiento.

“Sabemos desde 1946 que la tos y el habla generan aerosoles”, dijo Linsey Marr, experta en transmisión aérea de virus en Virginia Tech. Los científicos no han podido cultivar el coronavirus a partir de aerosoles en el laboratorio. Pero eso no significa que los aerosoles no sean infecciosos, dijo Marr: La mayoría de las muestras en esos experimentos han venido de cuartos de hospital con buen flujo de aire que diluiría los niveles virales. En la mayoría de los edificios, dijo, “la tasa de intercambio de aire suele ser mucho menor, lo que permite que el virus se acumule en el aire y represente un mayor riesgo”.