La OMS descarta una segunda ola de COVID-19: el aumento de contagios se debe a la “relajación” de las medidas

La carrera avanza poco a poco, pero ya son varias las vacunas que afrontan la última fase y prueban con voluntarios antes de lanzar las primeras dosis, que en el mejor de los casos se estima para noviembre, según la farmacéutica Moderna , pero siendo mayoritaria, no obstante, la previsión que apunta que será al menos a partir de la primera mitad de 2021.

"No hay una segunda ola como tal"

La OMS, no obstante, no comparte esa idea. Lo ha aseverado Mike Ryan, director de Emergencias Sanitarias en la Organización Mundial de la Salud, durante una entrevista virtual en la que ha contestado a cuestiones formuladas por los usuarios. Entre ellas, precisamente se le preguntaba al respecto de la segunda ola, algo que ha descartado: “Diría que no hay una segunda ola como tal. Lo que hemos visto es que el virus naturalmente emerge cuando se relaja la presión”, es decir, cuando se relajan o descuidan las medidas sanitarias y se empieza, por tanto, a aumentar el riesgo de contagios.