Simón anuncia que España suma 361 brotes activos y no cree que el país esté en una segunda ola

En este contexto, ha destacado que “alrededor del 60% de los casos” que se detectan son “asintomáticos” y ha apuntado que “la edad media continúa bajando”, siendo de 43 años en las mujeres y alrededor de 40 en los hombres. “Se está concentrando en grupos mucho más concretos de población que en general tienen cuadros más leves, lo que no quiere decir que no pueda haber casos graves asociados a ellos y que a medida que se detecten más casos no se puedan detectar casos en personas mayores. Lo cierto es que los porcentajes son menores y el riesgo de gravedad también es menor, pero también tenemos que observar los casos hospitalizados, que si bien no son muchos, sí que en alguna comunidad autónoma se está incrementando, y todavía sin someter a presión al sistema está aumentando de una manera relativamente importante. Por ejemplo, en Aragón en los últimos 7 días ha habido 118 nuevos ingresos. Eso no implica un estrés o una presión importante sobre el sistema, al menos por ahora, pero sí que es cierto que tenemos que tener cuidado con este dato porque implica poco a poco un incremento mayor de lo esperado, de nuevo, en comunidades muy concretas”, ha dicho.