El pasaporte covid bajo votación: quiénes están a favor y quiénes en contra

Uno de los principales avances que establece este reglamento es que los países no podrán establecer requisitos adicionales para los ciudadanos comunitarios que presenten este certificado. Además, la eurocámara quiere que este "pasaporte", que no será considerado un documento de viaje, se llame "certificado COVID-19 de la UE" y no "Certificado Verde Digital" como proponía la Comisión Europea.