Los pediatras recomiendan vacunar de la gripe a los niños y evitar que coincida con el coronavirus

En relación al coronavirus, desde la AEP ya se advirtió en junio que la pandemia no había tenido una incidencia importante en los niños hasta la fecha, si bien se desconocen qué efectos puede tener la nueva afección si coincide en el tiempo con la gripe, lo que podría generar un incremento de cuadros respiratorios y febriles en los niños y adolescentes , haciendo difícil el manejo de estos pacientes y la consiguiente sobrecarga que podría suponer para el sistema sanitario.

El Ministerio de Sanidad ha anunciado que la campaña de vacunación comenzará este año en la primera quincena de octubre , pero podría adelantarse para personas mayores institucionalizadas y profesionales sanitarios y sociosanitarios. "Como novedad este año el CAV- AEP recomienda la vacunación de los niños con secuelas respiratorias o neurológicas por Covid-19, circunstancia que no estaba presente antes, y que se extiende también para secuelas por otras infecciones o enfermedades", ha explicado el coordinador del CAV-AEP, Francisco Álvarez.

" La vacunación antigripal de los niños mayores de seis meses, no incluidos en grupos de riesgo, es una medida recomendable ya que proporciona al niño protección individual y favorece la protección familiar y comunitaria", ha apostillado coordinador del CAV-AEP.

Una recomendación ya propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés), que debería ser para las autoridades sanitarias un objetivo a corto o medio plazo. "No obstante, en el escenario actual de la pandemia Covid-19 , se entiende que dicha recomendación de vacunación ampliada corresponde a las autoridades sanitarias y debe establecerse considerando la disponibilidad de dosis, entre otros aspectos, por lo que este año se prioriza la vacunación de personas mayores y de grupos de riesgo", ha zanjado el experto.

Cómo distinguir gripe o coronavirus

Es otro de los grandes temores de los padres a la hora de llevar a sus hijos a los colegios. Ser capaces de distinguir entre los resfriados y gripes, ahora más comunes , frente al más leves y, en general, solo respiratorios: mocos, congestión nasal, tos y dolor de garganta, pero no siempre todos al mismo tiempo. Los síndromes respiratorios alérgicos como la rinitis alérgica estacional, comunes en períodos como el otoño y la primavera, pueden causar secreción y congestión nasal, comunes también en resfriados, gripe y covid-19. Pero generalmente estos síndromes se caracterizan por los estornudos y es poco probable que causen tos o fiebre. En el caso de que un niño comience a presentar síntomas, las directrices de los pediatras para los progenitores son claras: ante el más mínimo síntoma, ante la presencia de tos, de aumento mucosidad, de diarrea o de fiebre, deben quedarse en casa aislados y notificarlo a su centro de salud para ver qué medidas deben adoptar

Fiebre

No es común en los resfriados pero sí en el coronavirus y en la gripe

Fatiga

Es más frecuente en los procesos gripales que en el coronavirus o en los resfriados aunque en estos a veces también se da. Sobretodo a larga plazo, cuando esta es repentina suele ser más probable que hablemos de gripe.

Tos

Suele ser suave en los resfriados pero seca en el coronavirus y gripe. En el caso del coronavirus llega a ser tan frecuente que impide mantener una conversación con normalidad.

Estornudos

Es una de las claves más evidentes para distinguir las distintas patologías. No se producen ni en la gripe ni en el coronavirus y sí en los resfriados.

Dolor muscular

A veces se da con el coronavirus pero es más frecuente que sea un síntoma de la gripe o de un resfriado.

Mocos o congestión

Si el pequeño tiene mocos los padres pueden respirar más tranquilos porque lo normal es que estemos ante un resfriado o tal vez, aunque es menos probable ante una gripe.

Dolor de garganta

Es más frecuente en los resfriados aunque se puede dar de forma leve en gripes o coronavirus.

Diarrea

Es más frecuente en procesos de gripe.

Dolor de cabeza

También es un síntoma claro de gripe.

Dificultad para respirar

Es uno de los síntomas del coronavirus que no deberían darse en gripes o resfriados.