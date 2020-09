Ayuso destaca ante Sánchez que en "España faltan médicos" y exige un plan de cuarentenas

"Esto no es un juego, estamos ante una segunda ola"

Sánchez recuerda a los jóvenes que "pueden convertirse en un vector de propagación"

Aportar "medios de rastreo adicionales" y reforzar la Atención Primaria

Sánchez llama a contemplar otros escenarios

"No he ofrecido el estado de alarma a la presidenta de la Comunidad de Madrid hoy. Se lo he ofrecido a todos los presidentes durante las últimas semanas y son los que en virtud de sus competencias deben decidir si quieren optar por esa vía", ha explicado.

No obstante, Ayuso ha cerrado la puerta a declarar el estado de alarma y el confinamiento total en la región: "Haría cualquier cosa porque esto acabara, no tengo ningún ego, pero no creo que sea de estados de alarma ni confinamientos. Eso sería la muerte de nuestra comunidad, que es el motor. Madrid tiene una obligación con las demás comunidades. No podemos cerrar Madrid sin dar una oportunidad a las medidas".