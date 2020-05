Síndrome del sofá: la postura en tu sillón influye en tu dolor de espalda

Durante el estado de alarma por coronavirus , muchos son los consejos que se han publicado sobre cómo teletrabajar de manera conveniente y evitar posturas incorrectas. Lo que deberíamos tener caro es que no solo cuando trabajamos nuestra espalda puede estar sufriendo. Hay otros momentos en los que cuidar la postura se vuelve fundamental.

Y es que, aunque parezca que estamos muy a gusto, no sentarse de la forma correcta hace que el cuerpo se resienta y que a medio y largo plazo se comiencen a sufrir diferentes patologías relacionadas con la espalda. Cuando nos sentamos en el sofá de manera relajada, no tenemos en cuenta la postura y el cuerpo se deja tirado ya que no se ejerce ninguna fuerza o tensión en los músculos de la espalda. Se lleva entones la parte inferior de la misma hacia delante y se apoya únicamente la columna en su zona dorsal creando una cifosis o excesiva curvatura en esa zona.