Un verano sin piscinas en las urbanizaciones: los gastos y las derramas dificultan su apertura

"La idea de los vecinos es la de abrir las piscinas pero cuando ven lo que les va a costar se echan atrás ". Así resume Eva Castro , administradora de fincas, lo que está pasando en muchas urbanizaciones españolas. Los nuevos requisitos impuestos para evitar contagios de COVID-19 están casi duplicando los costes para abrir estas instalaciones comunitarias lo que está llevando a muchos vecinos a no poder afrontar las abultadas derramas . Tampoco ayuda el hecho que de la limitación de aforo obligue a que urbanizaciones de 100 vecinos con piscinas de un tamaño normal (14 x 8 metros de lámina de agua) solo puedan bañarse 17 personas a la vez .

Pero estos profesionales tampoco se ponen tienen claro cómo actuar ante la falta de claridad de la Administración sobre las piscinas. Así, mientras que Castro cree que "no deberían abrirse", Del Olmo defiende que "pueden y deben" hacerlo .

Este fuerte incremento está haciendo que las juntas rectoras de las comunidades retrasen la toma de decisiones hasta conocer con exactitud cuáles serán las normas sanitarias de la 'nueva normalidad', algo que seguro no ocurrirá hasta el 21 de junio cuando decaiga el estado de alarma .

A esto "se suman unas exigencias de carácter sanitario como tres limpiezas al día de los elementos de más uso como las escalerillas, las corcheras, los tiradores de la puertas, etcétera, que pueden estar contempladas o no en el presupuesto de la piscina, pero sin las que no se puede abrir". Por tanto, "por una lado está la limitación de aforo y, por otro, la limitación de carácter económico", de modo que "los vecinos están valorando si dentro de ese contexto de superficie reducida y de gasto incrementado al final merece este año abrir o no las piscinas".