Última hora del coronavirus: Más de la mitad de España, en fase 3

10.50 Madrid no pedirá adelantar el paso a la fase 3 pero sí flexibilizar la 2. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha dicho que su Gobierno no se plantea pedir ya el paso de la región a la fase 3 de desescalada porque hay que analizar cómo evoluciona la recién estrenada fase 2 , pero sí estudiará si se puede pedir "flexibilizar algo".

10.25 Se alivian las restricciones en la frontera con Gibraltar con la entrada de la provincia de Cádiz en fase 3. Desde hoy, pueden pasar a la provincia de Cádiz también los gibraltareños, aunque no de otras nacionalidades.

10.18 Una viróloga italiana repite la misma teoría de que "el coronavirus no existe". "El coronavirus ya no existe desde el punto de vista clínico. Hay que volver a la vida normal". Estas palabras del director del Departamento de anestesia y reanimación general del hospital San Raffaele en Milán, Alberto Zangrillo, han sembrado la polémica y abierto el debate en Italia sobre si realmente es cierta esa afirmación o no.