La policía de Madrid no multará a quien incumpla las restricciones de movilidad hasta tener el aval judicial

Aunque la Comunidad de Madrid había informado de que la policía empezaría a multar a los habitantes de las zonas confinadas que no respetasen las limitaciones de movilidad para frenar la expansión del coronavirus desde hoy, el consejero de Justicia, Enrique López, ha informado que los agentes no podrán hacerlo hasta tener el aval de la justicia. No obstante, los 200 policías desplegados por la región siguen haciendo controles y pidiendo a los vecinos los justificantes que le permitan salir de su barrio.