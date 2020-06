Asturias libre de coronavirus gracias a pruebas pcr exprés, el aislamiento geográfico y la inversión en Sanidad

Una prueba PCR en atención primaria en menos de 48 horas

Inversión en Sanidad

Asturias siempre ha logrado anticiparse al virus. De hecho, ahora que son el referente de todos el mensaje no ha sido el del orgullo sino el de la precaución. Más aún, el presidente del Principado, Adrián Barbón, cree que estamos ante un "logro colectivo", que no debe suponer "triunfalismo" alguno ni animar a "bajar la guardia". "Por eso ahora es tan importante no bajar la guardia, evitar nuevos rebrotes y usar mascarilla. Todos dependemos de todos", aclaró en sus redes sociales. No solo eso. Con la libertad entre las Comunidades Barbón ha dejado claro que los brotes reaparecerán.