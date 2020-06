Última hora del coronavirus: Se cumplen seis meses desde que la OMS lanzó la primera alerta

9.18 La Conselleria de Salud de Baleares ha confirmado un brote de coronavirus en cuatro miembros de una familia de Ibiza , que no ha afectado a más contactos y que por tanto se ha considerado "cerrado".

7.45 El Ministerio de Salud de China ha informado de siete nuevos casos de la COVID-19 sólo en Pekín , que ya acumula 328 desde el pasado 11 de junio, cuando se registró la nueva ola de contagios en uno de los principales mercados mayoristas de la capital, cuyo primer afectado ha sido ya dado de alta . China también ha informado de otros positivos: uno en Shanghái y otros once procedentes del extranjero.

6.55 Hoy se empieza a probar en La Gomera una aplicación móvil para registrar los contactos de una persona contagiada. Se trata de un proyecto piloto que se va a dividir en tres fases y va a durar dos semanas. Se espera que lo prueben cerca de 3000 voluntarios y 300 técnicos simularán estar infectados para probar la fiabilidad de la aplicación que es anónima y no geolocaliza, sólo aporta información a través de Bluetooth para saber si has estado cerca o no de una persona infectada.