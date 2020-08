Los positivos en Covid-19 que no cumplen la cuarentena no pueden ser sancionados

Uno de los grandes problemas sigue siendo el de las personas positivas en Covid-19 que no guardan la cuarentena. ¿Tienen una responsabilidad penal si no se aíslan y se pasean como si nada contagiando a otras personas?

¿Qué pasa con las personas que no siguen las recomendaciones de seguir la cuarentena? No existe una ley que prohíba y sancione a un positivo por coronavirus salir de casa. Lo explica un abogado que, tras el levantamiento del estado de alarma los confinamientos si no son por orden judicial, son sólo una recomendación médica y supeditada a la responsabilidad individual de cada uno.