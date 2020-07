Primer caso de coronavirus transmitido de una madre a su bebé durante el embarazo

Ya se estudió un caso en Madrid. "Desafortunadamente, no hay dudas sobre la transmisión en este caso". Daniele De Luca, directora médica de pediatría y cuidados críticos neonatales en el hospital Antoine Béclère en París lo tiene claro y así lo publica Nature. Al fin tiene pruebas de que el coronavirus se puede transmitir a través del útero según informó The Guardian. "Los médicos deben ser conscientes de que esto puede suceder. No es común, pero habría que tenerlo en cuenta".