Un profesor británico regresa a Wuhan ocho meses después de la pandemia

Kharn Lambert es un joven profesor británico de educación física que se encontraba en Wuhan cuando le sorprendió la pandemia. Su abuela estaba de visita en ese momento, pero Lambert no se planteó abandonar el país hasta que vio que la salud de la anciana corría un grave riesgo al tener una patología pulmonar y no tener suficientes medicinas. Fue entonces cuando regresó a su Inglaterra natal. Ocho meses después, ha regresado a la zona cero y no duda en afirmar que China actuó de forma correcta para detener al virus.