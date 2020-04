Profesores, los grandes olvidados en tiempos de coronavirus

Como él, casi todos los profesionales de la enseñanza se las ingenian cómo pueden para manejar su oficio en esta pandemia, aunque no es tarea sencilla. “Estamos echando bastantes más horas que cuando estábamos en el colegio. No desconectamos”, comenta Alvaro Moreno, profesor, que compatibiliza a duras penas la atención de sus alumnos de Primaria con la de sus propios niños confinados en casa. Además, se queja de la falta de medios “los que no tienen acceso a Internet, sus dudas se las van guardando… No todos pueden tener tres ordenadores”.