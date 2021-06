Protege tu piel en tus visitas a la la piscina: no solo el sol puede dañarla

En nuestras visitas a la piscina en verano a veces prestamos toda nuestra atención a proteger nuestra piel del sol, algo totalmente imprescindible si queremos prevenir la aparición de problemas como manchas solares, quemaduras o melanomas. Pero el agua también tiene sus riesgos para la piel y puede provocarnos infecciones y pequeños sustos si no tomamos las medidas necesarias.

Si la piscina es al aire libre, hay que tener en cuenta que el agua refleja parte de los rayos del sol, por lo que no debemos descuidar la protección solar durante el baño en el mar o la piscina. No basta con habernos aplicado la crema solar al llegar a la piscina, hay que procurar reponer la protección tras los baños pues los protectores solares no son resistentes al agua y perderemos la protección una vez que nos bañemos.