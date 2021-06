Muchas veces el miedo a no ponernos morenos hace que usemos un factor inferior al que realmente necesitamos. Esto no solo no es cierto, puesto que el factor de protección solar, lo que se conoce como FPS o SPF, lo que nos indica es cuánto tiempo puede estar expuesta la piel a los rayos UVB sin sufrir quemaduras (el factor 15, por ejemplo, indica que la piel tardará 15 veces más en quemarse que sin protección), sino que además puede causarnos graves problemas, desde enrojecimiento molesto hasta un melanoma.