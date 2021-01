¿Qué es la colchicina?

"En aquellos pacientes con un diagnóstico probado de covid-19, colchicina redujo las hospitalizaciones un 25 %, la necesidad de ventilación mecánica en un 50 % y las muertes en un 44 %. Este gran descubrimiento científico hace de la colchicina el primer medicamento oral del mundo que puede ser utilizado para tratar pacientes no hospitalizados con covid-19", añadieron los autores.

¿Es segura?

Durante un seguimiento máximo de cinco años, la colchicina en dosis bajas no se asoció con ningún efecto adverso grave. La neutropenia y la miotoxicidad fueron raras y no más frecuentes con el fármaco que con el placebo. No se encontraron efectos desfavorables con la terapia combinada con estatinas, incluso con dosis altas de estatinas.