Los complementos vitamínicos están pensados para ofrecernos una ayuda extra a nivel nutricional en determinados momentos de nuestra vida, aunque no hay que perder de vista que estos nunca deben suplir una alimentación equilibrada. Así lo recuerdan los expertos, que asocian el consumo de este tipo de medicamento a 'picos' de esfuerzo. Y es que siempre será mejor recibir nutrientes a través de alimentos naturales que a través de este tipo de preparados.

En cuanto qué vitaminas contienen los multivitamínicos , en general se trata de un cóctel de nutrientes imprescindibles y necesarios para nuestro bienestar físico y mental. En realidad, no solo contienen vitaminas, sino también minerales y otro tipo de micronutrientes básicos. En algunas ocasiones, también se agregan estimulantes, como puede ser el ginseng. Por eso, es recomendable informarse bien y preguntar a nuestro médico o a nuestro farmacéutico antes de comprar uno de estos productos, teniendo en cuenta nuestras necesidades y demandas de salud.

Todo este aporte de nutrientes puede hacer mucho para mejorar nuestra salud, pero hay que tener siempre presente que tomar un suplemento multivitamínico no compensa unos malos hábitos alimentarios. En definitiva, no podemos esperar milagros de su consumo: se trata de ayudarnos con un extra en momentos puntuales, pero sin una alimentación equilibrada no tendremos la energía necesaria para enfrentarnos a nuestro día a día.