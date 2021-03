Rafael Bengoa apuesta por un confinamiento severo si queremos evitar una cuarta ola

Europa ya se enfrenta a una cuarta ola . Y empieza a cerrarse. Los análisis de aguas residuales como los de A Coruña ya anticipan una nueva subida de contagios. Pero no parece que en España las restricciones vayan a ir a más. Se ha blindado la Semana Santa , pero de forma perimetral, siguen las fiestas y los turistas vienen sin casi restricciones.

Rafael Bengoa, experto en salud pública y exasesor de Barack Obama ha vuelto a abogar por un confinamiento severo para no sufrir una nueva ola de covid después de Semana Santa. En noviembre, el experto ya propuso un aislamiento general de seis semanas para evitar la tercera ola que llegó después de las fiestas navideñas. Nadie le escuchó, empeñados todos en salvar una Navidad que no salvó nada y agravó los problemas. Bengoa no lo puede comprender pero es consciente de que estamos “a punto de cometer el mismo error” que en verano y Navidad. “No aprendemos”, ha en una conversación con la cadena vasca Radio Popular, recogida por Europa Press.