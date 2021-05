Aunque se tome esta medida y la vacunación esté evolucionando favorablemente, el exconsejero ha dejado claro que las medidas de seguridad seguirán siendo necesarias, y que el coronavirus no desaparecerá de nuestras vidas de la noche a la mañana: "El fin de las pandemias no es un fin como un bombardeo, que de repente el lunes ya no hay nada, sino que se van apagando muy, muy despacio. Seguirá habiendo virus circulante porque un 20 o 25% de la población no estará vacunada".