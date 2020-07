La Universidad de Arizona constata que los filtros de aspiradora en las mascarillas de tela frenan el coronavirus

No todas las personas necesitan la misma mascarilla, depende de sus circunstancias . Amanda Wilson, del Departamento de Comunidad, Medio Ambiente y Política del Colegio de Salud Pública Mel y Enid Zuckerman, es la autora principal de un estudio reciente publicado en el Journal of Hospital Infection en el que ha evaluado la capacidad de una variedad de materiales de mascarillas no tradicionales para proteger a una persona de la infección después de 30 segundos y después de 20 minutos de exposición en un ambiente altamente contaminado.

El estudio también mostró que cuanto más tiempo pasa una persona en un entorno donde el virus está presente, menos efectiva se vuelve una máscara. "Eso no significa que haya que quitarse la máscara después de 20 minutos, pero sí significa que una máscara no puede reducir su riesgo a cero. No vaya a un bar durante cuatro horas y piense que está sin riesgos porque lleva una máscara. Quédese en casa tanto como sea posible, lávese las manos con frecuencia, use una máscara cuando esté fuera y no se toque la cara ", recomiendan.