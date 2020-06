Rastreador de vacunas contra el coronavirus: en qué fase se encuentra cada una

Las primeras investigaciones comenzaron el pasado mes de enero con el descifrado del genoma del SARS-CoV-2 y las primeras pruebas de seguridad -de vacunas- en humanos, en marzo. Sin embargo, todavía no está comprobado ni asegurado el éxito de ninguna. Los resultados de la investigación de este tipo de vacuna pueden ser distintos: algunas fallaran y otras no tendrán un resultado claro. Según un artículo elaborado por el The New York Times, se están desarrollando más de 135 vacunas en todo el mundo, pero solo 20 han alcanzado ensayos en humanos, células o animales.