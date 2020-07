Simón lo dejó caer, Almeida lo pidió y Florentino marca un gol al coronavirus: el Madrid pide no ir a Cibeles si ganan la Liga

El ministro de Sanidad dejó claro que no le gustaban nada las imágenes de celebración vistas en Andalucía Simón confirmó que los clubes podían hacer algo al respecto y que él no se juntaría con otros maños si el Zaragoza subía porque es hora de celebrar las cosas de otra manera. Y el alcalde de Madrid, Almeida, pidió a los aficionados del Madrid que los celebraran en los balcones pero que no fueran a Cibles. El club, que tiene la Liga en la mano aunque aún no la ha ganado ha emitido un comunicado oficial dirigido a sus aficionados.