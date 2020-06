Los productos de limpieza más peligrosos y sus efectos para tu salud

Vivimos rodeados de productos químicos y los productos de limpieza que utilizamos constantemente no son una excepción. Aunque existen opciones alternativas inocuas e incluso ecológicas, la mayoría de los productos que existen en el mercado resultan potencialmente perjudiciales para la salud en mayor o menor medida, especialmente si no se tienen en cuenta las recomendaciones de fabricante o si nos excedemos en la cantidad utilizada. ¿Qué riesgos y peligros implican los productos de limpieza? ¿Cómo reducirlos?

Riesgos de los productos de limpieza

Aunque la presencia de sustancias nocivas es habitual en los productos de limpieza , no todos resultan igual de tóxicos, ni igual de corrosivos, irritantes o inflamables. De hecho, algunos no lo son en absoluto. Muchas veces el error nace de nuestra parte: creemos que a más cantidad de producto o a más concentración en su formulación, más limpia estará nuestra casa . Sin embargo, el efecto puede ser el contrario: superficies cargadas de producto y, con ello, más pegajosas y más susceptibles de acumular suciedad. También más tóxicas para quienes convivan en ese espacio, ya que todos los químicos que se encuentran en el ambiente pueden pasar a nuestro organismo. Por eso aprender a limpiar es vital.

¿Qué dice la normativa sobre los productos de limpieza tóxicos?

Para aquellos casos en que sea necesario recurrir a ellos, desde OCU recuerdan que, por ley, todos los detergentes deben mostrar en la etiqueta tanto el grado de peligro , si es irritante o corrosivo, e incluso ciertos consejos estándar sobre qué hacer y qué no hacer en caso de ingestión, inhalación o irritación. Para ello, existen unos símbolos de seguridad o pictogramas. Además, los productos clasificados como peligrosos deben tener una cerradura de seguridad , es decir, una tapa que requiera movimientos diferentes y separados para poder abrirse. Sin embargo, las tapas no pueden garantizar una seguridad absoluta: su función es resistir al menos 5 minutos a un niño de 5 años para que un adulto tenga tiempo de intervenir.

Los productos de limpieza más peligrosos

Además, OCU asegura que términos muy frecuentes en el etiquetado de los productos de limpieza, como "hipoalergénico" o "dermatológicamente o clínicamente probado", no son garantía suficiente para los consumidores, porque "no existe un estándar que respalde estas afirmaciones". Tampoco te fíes de alegaciones como "antialérgico", porque es imposible asegurar que no haya algún ingrediente al que pueda ser sensible algún sujeto. Por último, OCU recuerda que los accidentes más comunes que suelen darse en el hogar son la ingestión, la irritación cutánea, la irritación ocular y la inhalación: ello puede darte pistas sobre qué medidas tomar para evitar este tipo de accidentes.