El rugido de tripas solo es indicador de que haces la digestión

Son absolutamente fisiológicos y es algo que existe prácticamente de forma constante aunque no siempre son audibles. De hecho, en algunas ocasiones puede considerarse patológico precisamente la falta de esos ruidos, que es lo que clínicamente se conoce como 'íleo paralítico'. Éste puede ser producido por distintas patologías que tienen un aumento del tránsito intestinal, como puede ocurrir en el caso de unas diarreas agudas o de gastroenteritis.

A menudo achacamos esos ruidos de la tripa al hambre, pero no es así. Se producen tanto con el estómago lleno como vacío, aunque en esta última situación podemos ser más conscientes de su sonido. Cuando tenemos sensación de hambre y vemos o pensamos en comida se produce un reflejo nervioso, así como un aumento de secreciones que nos van a producir algo que todos conocemos, la salivación o el aumento de saliva a nivel de la boca.

Existen una serie de recomendaciones para que estos ruidos no arruinen nuestra imagen social y nos hagan pasar un buen rato de vergüenza:

No fumar . Al aspirar del cigarrillo se traga aire, además de otras muchas sustancias que resultan muy perjudiciales para la salud.

No consumir bebidas alcohólicas . Estas ralentizan la musculatura del tubo digestivo. Por este motivo, el alimento tarda más tiempo en abandonar el estómago y el intestino, lo que provoca más gases dentro del tracto digestivo.

No comer chicle ni caramelos. Cuando se masca chicle o se chupa un caramelo se deglute mucho aire.

No beber directamente de las botellas o botes. Es preferible verter el líquido que se va a ingerir en un vaso.

No hablar mientras se come. Seguir el viejo consejo de no hablar en la mesa, ya que conversar favorece la entrada de aire.