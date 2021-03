Se pone en marcha el RutiCar, atención médica sin salir del coche

El RutiCar es el nuevo punto de atención hospitalaria con vehículo de este centro hospitalario de Badalona , el cual permitirá realizar determinadas atenciones sanitarias sin la necesidad de acceder al interior del centro. Se trata de un proyecto piloto que se puso en funcionamiento el pasado lunes , y que de momento atenderá a pacientes que deben hacer revisiones periódicas de marcapasos, un tipo de atención que no llega a los 10 minutos y que se puede hacer de forma absolutamente segura sin salir del coche, como ha anunciado en un comunicado el Hospital. El RutiCar está ubicado a 400 de la puerta de urgencias del hospital, en una zona de fácil acceso con vehículo privado y que permite que haya diferentes coches esperando a ser atendidos. La atención se hace con cita previa y sólo en los horarios indicados, de lunes a miércoles. Está previsto que en estos primeros tres meses que durará el piloto pueda atender a 600 pacientes , pero se trata de una consulta del Servicio de Cardiología que atiende a un total de 3.000 pacientes en activo que se podrían ver beneficiadas.

Revisión del marcapasos sin salir del coche

Los primeros usuarios del RutiCar serán personas portadoras de dispositivos implantables para control del ritmo cardíaco (DICRC), donde destacan los usuarios de marcapasos, pero también se pueden incluir desfibriladores automáticos, y holters implantables. Estos pacientes requieren controles periódicos, ya sea para hacer el control del correcto funcionamiento del dispositivo (batería, umbrales de estimulación, programación subóptima, etc.) como por el control clínico de los pacientes (aparición de nuevas arritmias, síntomas, complicaciones de la herida, etc). La periodicidad de estos seguimientos depende de factores como la situación clínica de los pacientes, el tipo de dispositivo, la disponibilidad de monitorización remota automática, etc.