Sanidad retira del mercado las cápsulas del complemento alimenticio Liver Refresh

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la prohibición de la comercialización y la retirada del mercado de todas las unidades del producto Liver Refresh, que se vende como complemento alimenticio a través de varias web.



En un comunicado, la Aemps explica que la puesta en el mercado de Liver Refresh, fabricado por la empresa estadounidense Now Foods (Now Health Group, Inc.) no ha sido notificada a las autoridades competentes, según lo previsto en la normativa vigente para este tipo de productos.



Y es que según el etiquetado del producto, contiene pancreatina, una sustancia farmacológicamente activa, lo que, según la Aemps, "le confiere la condición de medicamento", según lo establecido en la legislación vigente.