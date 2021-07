Sanidad notifica 33.932 nuevos contagios de covid y 17 fallecidos mientras la incidencia llega a 368

"Pero depende mucho de las medidas de control por parte de los grupos donde se están produciendo los contagios. Sí creo que estamos en la fase de llegar al pico, pero no puedo decir la fecha", ha insistido. Según los datos aportados por el epidemiólogo, los no vacunados tienen una incidencia "de hasta 20 veces más que los vacunados". En cualquier caso, ha advertido de que el aumento de los contagios "se va notando progresivamente en los niveles de ocupación hospitalaria". "Es verdad que de manera lenta y progresiva. Es probable que no lleguemos a niveles de olas previas, pero puede llegar a haber algunas unidades con presión excesiva", ha alertado.