Fernando Simón: "Los no vacunados tienen una incidencia casi 20 veces mayor que los vacunados"

A este respecto, ha recalcado que “obviamente el hecho de que no estén vacunados es uno de los factores principales en comparación con el resto de los grupos”, pero también ha reparado en que hay algunas medidas de prevención que no se están siguiendo “con la intensidad que se venía observando previamente”.

“Estas personas son personas jóvenes entre las cuales en principio el impacto de la gravedad de la enfermedad es menor, pero no quiere decir que no exista”, ha recordado Fernando Simón, dirigiéndose directamente en este grupo.

Aportando datos, no obstante, ha señalado que “entre personas de 20 a 25 años se hospitalizan uno de cada 100. Entre 25 a 29 años uno y medio de cada 100; entre los de 20 y 30 entre dos y tres de cada 100 casos”. “Son muchos menos que los más mayores y no son porcentajes de hospitalización exagerados, pero cuando empezamos a aumentar el número total de casos, cuando en lugar de 100 pasan a ser 10.000… y así si vamos aumentando… al final el número total de hospitalizados, aunque proporcionalmente no sea excesivo, sí que es un número importante y se va notando en los niveles de ocupación hospitalaria”, ha advertida.

Aunque insiste en que no llegaremos a valores de olas previas, afirma que “si continuamos teniendo incidencias muy grandes en grupos no vacunados podemos llegar a tener un impacto importante en los hospitales, con algunas unidades que puedan llegar a tener de nuevo una presión excesiva”.

No obstante, ha dicho, “todavía no observamos incrementos en la letalidad”, y con fecha de defunción en los últimos 7 días se han notificado 32 decesos.

“Las incidencias son entre 15 y 20 veces menores en vacunados que entre los no vacunados. De ahí la importancia de vacunarse. Los no vacunados tienen incidencia de casi 20 veces más que los vacunados. La importancia de vacunarse es enorme. Lo que no podemos es descartar que entre los vacunados, si hay una alta transmisión, un alto nivel de circulación del virus, pueden aparecer también algunos casos, lo cual es preocupante porque podemos llegar a tener algunos casos en personas mayores, vacunadas pero no inmunizadas, que pueden ir a las UCI”, ha dicho.