España, lejos de la inmunidad: solo un 5,2% tiene anticuerpos

España está lejos de la inmunidad frente al coronavirus , que no obstante, tiene cada vez menos presencia en nuestro país, tal como revela la segunda oleada del estudio de seroprevalencia que ha presentado Sanidad, en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III y el Centro Nacional de Epidmeiología.

Esta mejora en la tasa, ha dicho Yotti, "refleja la alta adherencia al estudio: hasta el 95% de todos los participantes que se habían incluido en la primera ronda han continuado participando y aportando su información y sus muestras, pero además se han podido incorporar 5.847 participantes más que en la primera ronda no habían tenido oportunidad de participar”, ha añadido, precisando, tras agradecer “la solidaridad” y “el altruismo” de los ciudadanos que han contribuido al estudio, que además un “87,9% del total de participantes ha accedido a donar una muestra de sangre”.

Manifestando satisfacción por cómo está funcionando el estudio y su representatividad, la directora del Centro Nacional de Epidemiología, María Pollán, ha dejado claro que la cifra de prevalencia de anticuerpos de tipo IgG frente al coronavirus no ha variado sustancialmente. “Ha aumentado un poquito, pero es un aumento que no llega a ser estadísticamente significativo”, ha dicho, indicando, no obstante, que es algo que esperaban pero que era importante “constatarlo y valorar la estabilidad de esas cifras”.