No te castigues con la restricción. Es habitual intentar “solucionar” un atracón de comida con una dieta estricta que, cuando no se cumple, lleva a la culpa nuevamente. Por ello es preferible intentar revertir esa culpa con una rutina saludable y no intentando deshacer lo que está hecho, de manera que no entremos en un bucle de atracones, restricciones y culpabilidad.