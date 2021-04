Simón no ve riesgo en la doble mutante que arrasa India, pero Madrid pide controlar Barajas

Simón no tiene miedo a la variante que arrasa en la India , de doble mutación. La Comunidad de Madrid sí, y exige restricciones en Barajas. Las imágenes de cremaciones masivas en la India asustan y ahora el temor es que estas mutaciones lleguen a España. Al menos así lo ha expresado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero , que ha solicitado al Gobierno central que adopte "decisiones urgentes" ante la nueva variante india del coronavirus, en concreto, insta al Ejecutivo de la nación a "establecer restricciones para viajeros procedentes de la India", así como "hacer controles efectivos en el aeropuerto Madrid - Barajas Adolfo Suárez". India tiene hoy 2,4 millones de casos activos de covid . Es el 15% infectados en India desde el inicio de la pandemia. Una de las posibles explicaciones podría ser la nueva cepa detectada.

Las piras funerarias en Nueva Delhi, la capital de India, son ya constantes. Estructuras a base de madera para quemarlas e incinerar las docenas de cuerpos que perdieron la vida a causa del covid . Es una cremación masiva ordenada por el Gobierno a medida que aumentan las muertes por coronavirus. India ordenó a su Ejército que ayude en los hospitales donde llegará ayuda urgente de Reino Unido, Alemania y Estados Unidos. India, con una población de 1.300 millones, tiene más de 17 millones de contagios . Ya han perdido la vida 195.000 personas. Las cifras no dejan de crecer. En solo una noche murieron 2.812 personas.

El consejero madrileño advierte de que "aunque aún no se conocen los efectos de esta nueva variante , sí se sabe que ambas mutaciones confieren mayor riesgo de transmisibilidad y menos actividad neutralizante de anticuerpos por vacunas y sueros de convalecientes en las cepas sudafricana (B.1.351) y californiana (B.1.427)", y señala que esto les parece "importante".

Simón argumenta que no hay vuelos directos con España

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha apuntado que se está valorando "si es necesario o no realizar alguna acción sobre personas que puedan venir" de India ante su gran incremento de contagios de COVID-19, pero ha precisado que no tiene vuelos directos con España.

En cualquier caso, Simón ha admitido que "los sistemas de detección que usan en la India no nos dan la confianza suficiente de que la incidencia sea la real". "Probablemente sea más alta de lo que están detectando", ha apuntado.

A pesar de las grandes cifras de casos, Simón ha resaltado que "la mayor parte de la población infectada en India son una personas con una probabilidad de hacer un viaje de larga distancia muy limitada". "Aún así, España no tiene vuelos directos con este país, por lo tanto no puede prohibirlos ", ha recordado.

En el caso concreto de las variantes del virus surgidas en India, que podrían ser más transmisibles al poseer dos mutaciones clave, Simón ha señalado que "hasta ahora no se ha demostrado ningún factor especialmente de riesgo asociado". "No se puede descartar dadas las mutaciones que tiene, que podrían estar asociadas a una mayor transmisibilidad. Pero, por el momento, los datos no indican que estén ocupando mayor espacio fuera de India", ha argumentado.