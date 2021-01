Identifican una posible diana para antivirales contra el COVID-19

En su trabajo, publicado en la revista 'Biochemical and Biophysical Research Communications', el primer análisis de biología estructural de una sección del ARN del virus COVID-19 denominada motivo del bucle del tallo II. Se trata de una sección no codificante del ARN, lo que significa que no se traduce en una proteína, pero es probablemente clave para la replicación del virus.