Tarjeta sanitaria europea, imprescindible para viajar seguro

Tarjeta Sanitaria Europea: solicitud, validez y cuánto tarda en llegar

En cuanto a cuánto tarda en llegar la Tarjeta Sanitaria Europea, cualquiera que sea la forma de solicitud, ésta se enviará, en un plazo no superior a 5 días al domicilio que figure en las Bases de Datos de la Seguridad Social, por lo que es imprescindible tener actualizado este dato, no entregándose en mano en ningún caso. Cuando no sea posible la emisión de la Tarjeta, o en caso de que el desplazamiento sea inminente, se podrá solicitar el Certificado Provisional Sustitutorio de la Tarjeta. Es importante tener en cuenta estos plazos cuando planifiques tu viaje.