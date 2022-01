Los test de antígenos de saliva son más eficaces que los nasales para detectar ómicron, según un estudio

El estudio, que aún no ha sido publicado en una revista médica ni examinado por otros científicos en una revisión por pares, encontró que las pruebas rápidas con hisopos nasales no detectaron ómicron durante uno o dos días después de la infección inicial , lo que se confirmó con una prueba de laboratorio utilizando un hisopo de garganta. Cuatro participantes propagaron la infección antes de que sus pruebas rápidas dieran positivo, dijeron los investigadores.

El doctor Peter English, un consultor recientemente retirado en control de enfermedades transmisibles, dijo en Twitter que los hallazgos del estudio eran "una confirmación más de que los hisopos nasales por sí solos no detectan eficazmente la variante ómicron. Las instrucciones del kit de prueba que no incluyen hisopos faríngeos deben ser enmendada inmediatamente ".

Mientras, Roy Gulick, jefe de la división de enfermedades infecciosas del New York-Presbyteria, dijo a 'Today' el miércoles que no podía recomendar a las personas que usaran hisopos de garganta. "Simplemente no es la forma en que se han autorizado las pruebas", dijo. "Por favor, no tomen el asunto en sus propias manos. Necesitamos esperar para ver si alguna de estas pruebas será válida para hacer un frotis de garganta también".