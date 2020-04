Los trastornos que más se disparan durante el confinamiento

Agravamiento de casos de trastornos alimentarios

Alcoholismo en tiempos de confinamiento

"La soledad no ayuda al alcohólico". Lo saben bien los que han sido adictos al alcohol y que ahora, a causa del coronavirus, se ven obligados a permanecer en casa, algunos de ellos, sin más compañía que su fuerza de voluntad para vencer la tentación de volver a caer en el pozo.



A ellos, los expertos les aconsejan que no confundan confinamiento con aislamiento, que huyan de la soledad y echen mano de las redes sociales, que pueden ser su "salvavidas".



En el mundo virtual van a encontrar "compañeros de batalla", gente que les haga compañía, hable con ellos, les escuche y aconseje, señala a Efe Francisco Pascual, presidente de la Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y las otras Toxicomanías (Socidrogalcohol).



Este médico advierte de que "la soledad no es buena" para el adicto y considera que el confinamiento es más peligroso para los que se acaban de iniciar en la abstinencia.



"Lo pueden pasar mal", reconoce el doctor Pascual, aunque también cree que podría ser un buen momento para intentarlo.



Desde Socidrogalcohol, de la que forman parte profesionales de diferentes ámbitos académicos, están difundiendo vídeos a través de Facebook, en los que dan consejos para prevenir recaídas, que están recibiendo "una gran cantidad de visitas".



"Nos hemos adelantado a las llamadas y la gente está muy pendiente de los consejos que les damos, de saber que estamos ahí, que no están solos en su lucha", precisa.