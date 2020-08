Un tratamiento mediante ibuprofeno inhalado revierte casos graves de coronavirus

Los científicos de la provincia de Córdoba , Argentina, lograron revertir casos de coronavirus a base de ibuprofeno modificado (producto para realizar nebulizaciones) cuando la mayoría del mundo científico se mantenía firme en la afirmación de que no era recomendable el uso de ibuprofeno para tratar coronavirus. El ministro de Salud de Francia, Olivier Véran , señaló que la toma de antiinflamatorios como el ibuprofeno y la cortisona podrían ser un factor agravante en la infección -del SARS-CoV-2-. No obstante, los expertos lo aclaran, la automedicación nunca debe ser una opción , y menos aun ante esta pandemia.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS , señaló en abril que no existían datos que permitieran afirmar un agravamiento de la infección de coronavirus con el ibuprofeno. Además, la Agencia Europea de Medicamentos, EMA , confirmó el mismo mes que no había evidencia científica que estableciera un vínculo "entre el ibuprofeno y el empeoramiento de COVID-19".

"Al comenzar el tratamiento para la fiebre o el dolor en COVID-19, los pacientes y los profesionales de la salud, deben considerar todas las opciones de tratamiento disponibles . Pueden continuar usando analgésicos no esteroides como el ibuprofeno según la información aprobada del producto”, precisó la entidad.

"Es importante que la gente sepa que no debe usar el ibuprofeno que consigue en las farmacias para nebulizar"

“Consiste en la nebulización de ibuprofeno sódico, una forma farmacéutica diferente de la conocida molécula de ibuprofeno. Si bien la molécula sigue siendo ibuprofeno, está vehiculizado de otra manera en forma de sal. Es importante que la gente sepa que no debe usar el ibuprofeno que consigue en las farmacias para nebulizar , ya que no es lo mismo . Se utiliza esta solución en forma de nebulización, logrando alcanzar la vía aérea pequeña con partículas muy pequeñas y se administra con un sistema de Helmet o casco con extracción de flujo a través de filtros, generando presión negativa en su interior mientras el paciente se nebuliza”, comentó Doreski, que lidera el proyecto junto al investigador del Conicet y del Ceprocor Dante Beltramo.

"Para implementarse masivamente se necesita un estudio clínico aleatorizado"

Según el investigador, el uso compasivo de un fármaco en Argentina se encuentra solamente en la Anmat, en su disposición 10401 de 2016, "en la que supone únicamente la importación de un medicamento registrado en otro país y no en la Argentina para tratar una patología que no tiene tratamiento aquí o el que existe es deficiente". El marco jurídico internacional que legisla intervenciones no probadas en la práctica clínica es la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial.