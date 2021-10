Trucos caseros para descongestionar la nariz y mejorar la respiración

Aunque en el mercado puedes conseguir los humidificadores, también se puede hacer uno de forma casera. Y es que la humedad del vapor es muy útil para destapar la nariz. Para ello, solo debes hervir un poco de agua en una cacerola, puedes agregar algunas hojas para potenciar el aroma como el eucalipto, si no tienes, no hay problema, hazlo sin las hojas. Inhala el vapor ligeramente, que no esté muy caliente, pero que si se perciba el calor. Puedes usar una toalla para aprovechar el vapor.