La UE abre sus fronteras el 1 de julio a apenas una quincena de países

La "prudencia" del bloque ante los riesgos que supone retomar el tránsito con terceros países en el contexto de contención de la pandemia y las dudas respecto a la "fiabilidad" de los datos epidemiológicos proporcionados por países que se sitúan dentro de los índices de la UE han pesado en una negociación 'in extremis' que no concluirá formalmente hasta pocas horas antes de la reapertura anunciada.

Los primeros países autorizados

En este sentido, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha dicho en una entrevista en la cadena Ser que no tiene conocimiento de si Estados Unidos ha presionado para que la Unión Europea abra sus fronteras ni de que ningún país europeo haya manifestado el interés o la necesidad de la apertura. "Si las ha habido, yo no las he recibido", ha dicho.