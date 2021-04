Última hora del coronavirus | Europa, más cerca de conseguir la vacuna rusa

El uso del fármaco de AstraZeneca no se administrará , no obstante, a los menores de 30 años , informó este domingo la Agencia para la Prevención y el Control de Enfermedades Infecciosas de Corea (KDCA).

Se trata del segundo día consecutivo en el que la estadística de nuevas infecciones por contagio local permanece a cero , después del rebrote detectado a principios de la semana pasada en la provincia meridional de Yunnan, en particular en la localidad de Ruili, fronteriza con Birmania.

Vitonera ha denunciado que el Gobierno se comprometió a construir un hospital modular que no se ha terminado todavía. "No tiene las camas UCI que dijo, no tiene la planta de oxígeno, tiene un isotanque de almacenamiento de oxígeno, pero al crecer el número de pacientes infectados, esta carga de 10.000 metros cúbicos disminuye", ha explicado el alcalde en declaraciones a la emisora peruana RPP.