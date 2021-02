Última hora del coronavirus | España ha administrado el 74% de las vacunas que ha recibido

Tuve COVID-19 al principio, y me dejó fatiga y confusión mental”, comenzó a relatar la actriz estadounidense Gwyneth Paltrow al revelar que se contagió de coronavirus hace unos meses y detallar las secuela a largo plazo que sigue sufriendo. En enero del 2021, los médicos identificaron altos niveles de inflamación en en el organismo de la actriz, conto Paltrow en Goop, su polémico blog de nutrición y estilo de vida.

Cataluña decidirá nuevas restricciones a partir del lunes, 22, cuando acaba la prórroga de las restricciones vigentes para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Pese a que los datos epidemiológicos evolucionan favorablemente, no se espera que las medidas cambien de forma significativa, como ha ido avanzando la consejera de Salut Alba Vergés

8.00 China acusa a los países desarrollados de acaparar grandes cantidades de vacunas contra el covid y critica lo que considera una "creciente desigualdad" en la distribución de las dosis en las naciones en desarrollo. El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, indicó desde Pekín en una conferencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la vacunación en el mundo que "la cooperación para luchar contra la pandemia no debe ser un juego de suma cero" y rechazó que Pekín tenga "objetivos geopolíticos" en mente a la hora de vender vacunas a países en desarrollo.

7.09 Desde hoy, la Comunidad de Madrid retrasa una hora el toque de queda. Será a las once de la noche. Los madrileños tendrán una hora más para estar en la calle. Además, la hostelería también podrá cerrar a las once. Eso sí, a partir de las diez de la noche, bares y restaurantes no podrán aceptar nuevos clientes. Una relajación de las medidas que desde la Comunidad ven necesaria.