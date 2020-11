Desarrollan una "vacuna caliente" para evitar la cadena de frío y facilitar el reparto a lugares remotos

Ante este planteamiento, un grupo de científicos indios ya trabajan en una vacuna 'caliente', o termoestable. Según los investigadores, que colaboran con el Departamento de Biotecnología de la India, la vacuna se puede almacenar a 100° C durante 90 minutos, a 70° C durante unas 16 horas y a 37° C durante más de un mes. "Espero que después de este estudio se abran nuevas posibilidades para lograr tener vacunas que no dependan de la cadena de frío", explicó el doctor Renu Swarup.