La vacuna contra la covid puede inflamar los ganglios linfáticos de la axila pero no aumentar el pecho

Varias mujeres en Noruega han denunciado en redes que tras recibir la vacuna contra la covid de Pfize r un extraño efecto secundario: les crecieron los pechos . Al menos, eso dicen ellas. Sin embargo, los médicos explican que no se trata de un aumento de las mamas sino de una inflamación de los ganglios.

Desde la oficina de Pfizer aseguran que no se habían reportado casos de este tipo de inflamación, según informa RT. No obstante, Jofim Henriksen, responsable de comunicaciones del laboratorio, no descarta la posibilidad de una reacción inmunológica como la descrita por estas mujeres.