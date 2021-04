En plena campaña de vacunación masiva contra el coronavirus en gran parte del mundo, surgen dudas acerca de cuáles son las vacunas más eficaces contra el Covid y, en definitiva, cuál de ellas es mejor en cada caso. Lo cierto es que no hay una respuesta única, ya que los estudios realizados para medir su eficacia no son comparables entre sí. Del mismo modo, parámetros como el porcentaje de eficacia no son los únicos relevantes a la hora de decidir. Sin embargo, si atendemos a los estudios sobre efectividad relacionados con las distintas vacunas contra el coronavirus desarrolladas en los últimos meses podremos hacernos una idea aproximada de qué vacuna es, en principio, más eficaz contra el Covid.