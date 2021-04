Merkel se vacuna con AstraZeneca y advierte: "el virus no perdona medias tintas"

La canciller alemana, Angela Merkel , recibió este viernes en Berlín la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca contra la covid. El portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, informó por Twitter del paso dado por la canciller y aportó una fotografía en la que aparece la cartilla de vacunación de Merkel y el documento de haber recibido la primera dosis de la controvertida fórmula de la farmacéutica sueco-británica. "Me alegro de haber recibido hoy la primera dosis de AstraZeneca. Agradezco a todos los que participan en este campaña de vacunación y a todos los que se dejan vacunar", aseguró la canciller, citada por el portavoz. " La vacunación es clave para superar la pandemia" agregó Merkel a través de esa red social.

Desde principios de abril pueden vacunarse en Alemania con la fórmula de AstraZeneca los mayores de 60 años (esta vacuna no está recomendada en el país para menores de 60). Merkel, de 66, había anunciado que se vacunaría en cuanto le correspondiese. Durante los últimos días se había especulado sobre las razones por las que Merkel podría estar retrasando la toma de la primera dosis, entre ellas los problemas ligados a AstraZeneca.

La canciller de Alemania, Angela Merkel, ha abogado por la rápida aplicación del " freno de emergencia " nacional para contener la pandemia de coronavirus, con toque de queda incluido. "El virus no perdona las medias tintas ", ha advertido. "Cada día antes que se aplique el freno de emergencia en todo el país, es un día ganado", ha explicado Merkel ante el Parlamento, donde se debate una reforma para poder aplicar medidas a nivel nacional. La aprobación en el Bundestag llegará en principio el próximo miércoles.

La canciller ha subrayado que "el virus no perdona las medias tintas, que solo hacen que todo sea más difícil", ni tampoco "la indecisión, solo hace que todo se alargue". Con el virus no se puede negociar, él entiende solo un lenguaje, el de la determinación", ha enfatizado. Entre las medidas que se plantean está una restricción a la movilidad nocturna desde las 21.00 a las 5.00 horas, cuestionado por miembros de la oposición. Sin embargo, Merkel ha recordado que se trata de un toque de queda más laxo que el aplicado en otras partes de Europa y que, aunque "no es la panacea", sí puede surtir efecto combinado con otras medidas.