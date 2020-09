Vallecas, el barrio más afectado de coronavirus en Madrid, demuestra que el virus entiende de clases

Infectarse o no de coronavirus tiene mucho que ver con el barrio en el que vives y con la situación económica, con si estás en una zona de veraneo, como Baleares o no, si vives en calles estrechas y casas de pocos metros con miniterraza y te ahogas. También con el índice de población de los barrios. Vallecas es el barrio con más presión de la Comunidad. La pandemia se ceba con los más desfavorecidos, con más de 1000 casos por 100.000 habitantes, con viviendas de 36 metros cuadrados que provocan que respetar el confinamiento es complicado cuando no es obligatorio. Y en la viven más personas de media de lo normal. No es lo mismo vivir en Moncloa con la tasa más baja de contagios de Madrid. Allí se puede pasear entre avenidas y zonas de verde. El Hospital Infanta Leonor es un reflejo de lo que ocurre con el 40% de los pacientes infectados por coronavirus. El barrio de San Diego es otro paradigma de esta realidad.